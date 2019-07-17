Политика Украина выразила протест относительно продления ареста украинских моряков в РФ

2019-07-17 21:30 132

 

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного содержания за решеткой до 24 октября 2019 года всех украинских военнослужащих, захваченных РФ в ноябре прошлого года. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой министерства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного содержания за решеткой до 24 октября 2019 года 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018 года", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что содержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычного международного права.

В МИД напомнили также, что 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ( "ITLOS") приказал немедленно и безусловно освободить украинские военно-морские суда и членов их экипажей.

"Невыполнение обязанности Россией относительно немедленного освобождения судов и военнослужащих составляет нарушение этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву. Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушением Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной. Как было признано в приказе ITLOS от 25 мая, "продолжающееся лишение свободы военнослужащих Украины" является вмешательством в суверенитет Украины и ее международные права, а также вызывает острые гуманитарные проблемы. Украина выражает благодарность своим международным партнерам за их солидарность с Украиной в ее борьбе за освобождение украинских военнослужащих и военно-морских судов", - говорится в заявлении.

Напомним, Лефортовский районный суд Москвы продлил срок ареста украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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