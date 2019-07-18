Украина КАРТА В зоне ООС на Донбассе вторые сутки прошли без потерь, но обстрелы не прекращаются

2019-07-18 12:13 159

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом один раз запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

Как сообщили в штабе Операции Объединенных сил, противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Николаевка, Широкино, Марьинка, Водяное, Павлополь, Богдановка, Талаковка, Красногоровка, Пески, Катериновка.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из типов вооружений, которые не противоречат минским договоренностям", - отметили в ООС.