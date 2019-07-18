Политика У Зеленского заявили о разработке изменений в правила получения субсидий

2019-07-18 18:00 147

На сегодня разрабатываются изменения в правила получения субсидий украинцами. Об этом сообщил представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус в Facebook.

"По моему мнению, дополнительно минимум 1-1,5 млн необеспеченных домохозяйств обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", - сообщил Герус.

Он заявил об этом на фоне ожиданий относительно поступления в украинский бюджет дополнительных около 2 млрд грн в год из-за решения Кабмина о спецпошлинах на импорт из РФ дизтоплива и сжиженного газа.