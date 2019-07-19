Политика Владимир Зеленский предложил обменять Сенцова на журналиста Вышинского

2019-07-19 12:15 159

Украина готова обменять главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил президент Владимир Зеленский.

"Относительно господина Вышинского - если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что "Сенцов - это не разменная монета". "Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных", - пояснил он, добавив, что обмен Вышинского мог бы стать первым шагом на этом пути.

При этом Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков не в порядке обмена. "Мы не говорим про обмен наших моряков. Моряков нам должны вернуть", - сказал президент.

Как сообщалось, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ предложила освободить Сенцова.

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