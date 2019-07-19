Украина Трассу Киев - Харьков - Довжанский частично перекроют на 3 месяца

2019-07-19 18:28 153

Трассу Киев - Харьков - Довжанский частично перекроют на 3 месяца из-за капитального ремонта транспортной развязки.

Работы начнутся уже 20 июля, и продлятся до 20 октября на км 45-307 автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский. Известно, что объезд будет осуществлен по встречной полосе в реверсивном порядке.

"Об изменениях в организации дорожного движения на указанном участке вам сообщат временные дорожные знаки и разметка с обозначением направления оптимального маршрута объезда и информационное панно", - сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Патрульная полиция просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать свои маршруты.