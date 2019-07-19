Украина Трассу Киев - Харьков - Довжанский частично перекроют на 3 месяца

2019-07-19 18:28 153

Трассу Киев - Харьков - Довжанский частично перекроют на 3 месяца из-за капитального ремонта транспортной развязки. 

Работы начнутся уже 20 июля, и продлятся до 20 октября на км 45-307 автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский. Известно, что объезд будет осуществлен по встречной полосе в реверсивном порядке.

"Об изменениях в организации дорожного движения на указанном участке вам сообщат временные дорожные знаки и разметка с обозначением направления оптимального маршрута объезда и информационное панно", - сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Патрульная полиция просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать свои маршруты.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото На Житомирской столкнулись фуры - есть жертвы, на въезде в Киев 5-километровая пробка

2019-06-24 11:15 765

фото На Харьковской трассе отбойник насквозь пробил легковушку, есть жертвы

2019-06-10 11:42 939

фото Перестрелку на трассе Одесса-Киев в полиции назвали разборками "активистов"

2019-04-17 10:12 2268

фото + видео Из Нидерландов прибыла тяжелая техника для снова эстакады на Шулявке

2019-04-04 14:14 2007

Еще новости в разделе "Украина"

Трассу Киев - Харьков - Довжанский частично перекроют на 3 месяца

2019-07-19 18:28 153

КАРТА На Донбассе погиб украинских солдат, еще двое получили ранения

2019-07-19 12:43 228

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла объявлено подозрение несовершеннолетнему

2019-07-19 11:44 588

Киев готов заключить соглашение на транзит газа с РФ - озвучены условия

2019-07-19 11:13 309
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Трассу Киев - Харьков - Довжанский частично перекроют на 3 месяца 2019-07-19 18:28 153
КАРТА На Донбассе погиб украинских солдат, еще двое получили ранения 2019-07-19 12:43 228
В деле об убийстве 5-летнего Кирилла объявлено подозрение несовершеннолетнему 2019-07-19 11:44 588
Киев готов заключить соглашение на транзит газа с РФ - озвучены условия 2019-07-19 11:13 309

Лента

19:27 Реальный рейтинг "Аграрной партии" Поплавского достигает 7%, - Карасев
19:20 Прокуратура выдвинула подозрение кандидату по округу №220 Дидовцу, избившему волонтера (документы)
18:28 Трассу Киев - Харьков - Довжанский частично перекроют на 3 месяца
17:34 В США ввели запрет на тюнинг и даже самостоятельный ремонт авто
16:27 "Обмена пленных моряков не будет" - Зеленский озвучил четкое требование к Путину
15:32 В Чехии признали, что большинство врачей-иностранцев у них - граждане Украины
14:46 Twitter анонсировал новый дизайн, вкладки и дополнительные функции
14:36 Нардепа Сергея Рыбалку подозревают в убийстве
14:18 Жителі Фастова обурені агітацією Руслана Сольвара
14:16 Асфальт - просто д*рьмо: депутат Рыбалка скупает округ в Лисичанске