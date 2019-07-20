Политика Наступил "день тишины" перед выборами в Раду

2019-07-20 10:30 228

За сутки до голосования на внеочередных выборах в парламент официально запрещена любая агитация.



В Украине 20 июля наступил "день тишины" перед голосованием на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся в воскресенье, 21 июля.



Согласно избирательному законодательству, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.



В части 3 статьи 57 закона о выборах народных депутатов Украины указано, что предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается.



Также запрещается проведение массовых акций от имени партий и кандидатов в депутаты, распространение агитационных материалов, публичные объявления о поддержке партией или отдельными кандидатами в депутаты проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий.



При этом разрешается распространение информации непосредственно о самом проведении выборов, призывы принять в них участие, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.



Напомним, избирательная кампания в Верховную Раду стартовала 24 мая, на следующий день после публикации указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля.