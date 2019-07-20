Политика Наступил "день тишины" перед выборами в Раду

2019-07-20 10:30 228

 

За сутки до голосования на внеочередных выборах в парламент официально запрещена любая агитация.

В Украине 20 июля наступил "день тишины" перед голосованием на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся в воскресенье, 21 июля.

Согласно избирательному законодательству, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

В части 3 статьи 57 закона о выборах народных депутатов Украины указано, что предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается.

Также запрещается проведение массовых акций от имени партий и кандидатов в депутаты, распространение агитационных материалов, публичные объявления о поддержке партией или отдельными кандидатами в депутаты проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий.

При этом разрешается распространение информации непосредственно о самом проведении выборов, призывы принять в них участие, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.

Напомним, избирательная кампания в Верховную Раду стартовала 24 мая, на следующий день после публикации указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Курт Волкер заявил о грубом давлении Путина на Зеленского из-за выборов в Раду

2019-07-19 10:41 717

Последние рейтинги: в Раду проходят 6 партий, еще 2 – на грани

2019-07-18 21:52 1281

В ПАРЛАМЕНТ ПРОХОДЯТ ЧЕТЫРЕ ПАРТИИ, У «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ» И «ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ» - РЕЗКИЙ СКАЧОК РЕЙТИНГА – КРУПНОЕ ЗАПАДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

2019-07-18 14:49 3060

фото Аграрну партію намагаються не пустити до Верховної Ради

2019-07-17 14:49 579

Еще новости в разделе "Политика"

Наступил "день тишины" перед выборами в Раду

2019-07-20 10:30 228

Подтверждено местонахождение 69 украинских пленных - в Минске утвердили списки для обмена

2019-07-19 23:15 789

Курт Волкер назвал новую угрозу полного срыва переговоров по Донбассу

2019-07-19 22:32 438

США подготовили пакет новых санкций против РФ - требуют освободить украинских моряков

2019-07-19 20:45 387
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Наступил "день тишины" перед выборами в Раду 2019-07-20 10:30 228
Подтверждено местонахождение 69 украинских пленных - в Минске утвердили списки для обмена 2019-07-19 23:15 789
Курт Волкер назвал новую угрозу полного срыва переговоров по Донбассу 2019-07-19 22:32 438
США подготовили пакет новых санкций против РФ - требуют освободить украинских моряков 2019-07-19 20:45 387

Лента

15:00 США анонсировали операцию на Ближнем Востоке
14:30 В Венеции туристов оштрафовали на 950 евро за кофе на мосту
14:00 После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды
13:30 В МОН назвали специальности, по которым больше всего возрос госзаказ
13:00 Доллар и евро пробили новую отметку: на сколько укрепилась гривня
12:30 Шахтер обыграл дебютанта Премьер-лиги перед Суперкубком с Динамо
12:00 Что делать, если после приема лекарств не снижается давление
11:30 Катастрофические потери: боевики устроили бойцам ВСУ минометный ад
11:00 Поправить здоровье будет нечем: украинцев оставили без популярного препарата
10:30 Наступил "день тишины" перед выборами в Раду