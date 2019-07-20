Политика Выборы в Раду: что делать, если вас нет в списке

2019-07-21 11:30 237

Дабы не скандалить прямо на избирательном участке, не обнаружив себя в списке избирателей в день выборов, лучше заранее проверять данные на сайте Государственного реестра избирателей.

Ведь если все-таки вы не нашли себя в списке избирателей, то вы будете лишены возможности проголосовать.

На избирательном участке можно столкнуться еще с одной проблемой: в списке избиратель есть, но вот в его инициалах допущена ошибка. В этом случае ситуацию разрешить проще: проверяется место регистрации избирателя, и если все данные совпадают, то гражданин допускается к голосованию.

Далее избирателю выдают два бюллетеня. В одном представлены политические партии, в другом – кандидаты по тому мажоритарному округу, в котором вы проживаете. Для голосования необходимо в квадратике напротив названия политсилы и кандидата в депутаты поставить либо галочку, либо "плюс".

Важно помнить, что любой рисунок на бюллетене (даже зарисованный квадратик напротив партии или кандидата) или надпись (будь то ода любимой политсиле или гневная тирада ненавистному мажоритарщику) даст только один результат: бюллетень признают испорченным.

Если вы случайно испортили бюллетень, его можно заменить. Для этого напишите заявление с просьбой выдать вам новый. Но воспользоваться такой "услугой" можно только один раз.