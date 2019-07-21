Политика Гимн, Сенцов и очереди - как голосуют украинцы в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине

2019-07-21 14:00 189

В Польше украинцы начали голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду, до открытия участка сформировалась небольшая очередь. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица опубликовал фото с избирательного участка в Варшаве.

На фото видно, как люди стоят в очереди в ожидании голосования.

Перед открытием участка присутствующие исполнили гимн Украины, на здании посольства также размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова.

Украинцы в Польше могут проголосовать на четырех избирательных участках, кроме Варшавы они образованы в Гданьске, Кракове и Люблине.

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