Политика 80 человек в огненной ловушке: в Днепре загорелся избирательный участок

2019-07-21 14:15 237

 

В Днепре из-за пожара спасатели эвакуировали более 80 человек из областной больницы. Сегодня тут голосуют люди.

20 июля в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы возникло возгорание электрических кабелей. Сообщение о пожаре поступило на службу "101" около 8:45. По указанному адресу немедленно направили спасателей 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС.

Совпадение или преднамеренная провокация? Но именно там, на первом этаже, размещен избирательный участок №121225, (округ №27). Об этом сообщает ГСЧС.

"20 июля в 8:44 в г. Днепр в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы возникло возгорание электрических кабелей. На первом этаже больницы расположился избирательный участок №121225, (округ №27)", - говорится в сообщении пожарников.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в Коммунальном учреждении "Днепропетровская областная клиническая офтальмологическая больница". Горели кабели в подвальном помещении в серверном шкафу. Установлено, что в итоге сгорело 10 погонных метров кабеля, в результате чего образовалось сильное задымление на этажах выше.

С помощью переносного пожарного турбовентилятор спасатели убрали дым, образовавшийся в результате пожара. Благодаря слаженным действиям спасателей и медицинских работников, 81 человека, 10 из которых — дети, эвакуировали.

"Жертв и пострадавших нет. Данное событие не помешало работе избирательного участка. ", - говорится в сообщении ГСЧС.

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