Политика ЦИК обнародовала первые данные по явке избирателей

2019-07-21 12:00 216

 

Явка избирателей на досрочных выборах в парламент по состоянию на 12:00 воскресенья, 21 июля, составила 15,28%. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия.

В ЦИК отметили, что на данный момент в Украине открылись все избирательные участки для голосования. При этом 27 участков начали работу с опозданием. Задержки были связаны с ротацией членов и руководства комиссий, неправильным заполнением документов либо проставлением штампов на бюллетенях, а также рядом других, связанных с неорганизованностью в работе комиссий.

В МВД также подтвердили, что по состоянию на 11:00 все избирательные участки работали в штатном режиме.

Стоит упомянуть, избирательные участки на выборах в Раду 2019 открылись 21 апреля в 08:00, проголосовать можно будет до 20:00.

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