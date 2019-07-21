Политика В Украине зафиксировали 1225 сообщений о нарушениях на выборах

2019-07-21 15:00 177

 

Количество сообщений о нарушениях на выборах в Украине по состоянию на 15 часов в день внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля превысило 1200. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"По состоянию на 15 часов полиция зарегистрировала 1225 заявлений и сообщений, касающихся избирательного процесса. Из них подавляющее большинство в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях", - указали в полиции.

А полиция тем временем, как отмечается, продолжает обеспечивать безопасность на избирательных участках, чтобы украинцы могли осуществить свое волеизъявление.

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