Политика Получивший большинство в Раде Зеленский заявил, что готов договариваться с Путиным

2019-07-22 12:15 684

После объявления данных экзитпола досрочных парламентских выборов в Украине президент Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает DW.

"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в избирательном штабе, отвечая на вопрос журналистов о телефонных переговорах с президентом РФ Путиным.

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Зеленский подтвердил, что ранее обсудил с Путиным вопросы, в целом связанные с обменом пленных и арестованных.

Президент Украины подчеркнул, что страна не выходит ни из минских договоренностей, ни из "нормандского формата" переговоров о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

Напомним, ранее Зеленский предложил Путину переговоры в Минске при участии США, Великобритании, Франции и Германии.

 

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