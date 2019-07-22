Политика Зеленский подписал антирейдерский указ

2019-07-22 16:30 159

 

Предлагаемые изменения помогут минимизировать риски рейдерства в Украине, считают в Офисе президента.
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 22 июля, подписал указ О мерах по противодействию рейдерству, сообщает пресс-служба главы государства.

Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.

"По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре... Сегодняшнее решение - это реальный шаг, чтобы положить этому конец", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

Он отметил, документом предлагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.

Среди ключевых технологических изменений - автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, который будет просматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).

Все эти изменения помогут минимизировать риски рейдерства в Украине, заявляют в Офисе президента.

Ранее Зеленский поручил Минюсту "отключить" всех госрегистраторов от госреестра из-за проблем с рейдерством.

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