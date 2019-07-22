Политика Обработано 70% электронных протоколов

2019-07-22 17:00 156

Слуга народа продолжает укреплять лидерские позиции, Евросолидарность и Голос теряют голоса.

Центральная избирательная комиссия по стостоянию на 16:00 понедельника, 22 июля, обработала 70,49% электронных протоколов.

Как свидетельствуют данные на сайте ЦИК, на данный момент в Верховную Раду проходят партии Слуга народа 42,68% голосов избирателей, Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,04%, Европейская солидарность – 8,41%, ВО Батькивщина – 8,03% и Голос – 6,17%.

Остальные партии на данный момент не преодолевают 5% проходной барьер в парламент.

ЦИК ожидает, что оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями начнут поступать 23 июля.