Политика В ОБСЕ заявили, что Украина должна отказаться от мажоритарщиков

2019-07-22 18:00 195

 

Мажоритарная составляющая избирательного процесса на выборах в Верховную Раду отмечалась нарушениями, поэтому Украине следует перейти к пропорциональной избирательной системе. Об этом заявил глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Альберт Йонссон.

"Что касается злоупотреблений, которые были отмечены во время мажоритарной кампании... было недопущение прозрачности избирательного процесса и это было замечено многими наблюдателями как возможность для коррупции и злоупотреблений властьимущими. Мы надеемся, что избирательная система будет полностью изменена на пропорциональную", - цитирует Йонссона "Интерфакс-Украина".

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