Политика Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер летит в Киев говорить о выборах

2019-07-23 13:14 222

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о намерении посетить Украину на текущей неделе.

"Поздравления народу Украины – сильный голос за реформы! Ждем встреч на этой неделе в Украине", – написал Волкер на своей странице в Twitter.

Подробности предстоящего визита пока не известны.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным обработки более 90% электронных протоколов, абсолютным победителем стала партия Слуга народа – 42,83%.

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