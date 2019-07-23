РФ нарушила воздушное пространство Кореи - истребители моментально открыли огонь

Российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных Сил Республики Кореи.
Как сообщает Yonhap, в связи с этим истребители Южной Кореи открыли предупредительный огонь.
Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных на восток от южной части Корейского полуострова. Эти острова являются предметом спора между Сеулом и Токио.
Это первый случай, когда российская военная авиация нарушила воздушное пространство Южной Кореи.