Мир РФ нарушила воздушное пространство Кореи - истребители моментально открыли огонь

2019-07-23 13:42 234

Российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных Сил Республики Кореи.

Как сообщает Yonhap, в связи с этим истребители Южной Кореи открыли предупредительный огонь.

Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных на восток от южной части Корейского полуострова. Эти острова являются предметом спора между Сеулом и Токио.

Это первый случай, когда российская военная авиация нарушила воздушное пространство Южной Кореи.

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