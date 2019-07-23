Политика Разумков дал понять, что не горит желанием быть спикером Верховной Рады

2019-07-24 08:11 345

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что не знает, кто будет спикером в новом парламенте, поскольку человека на эту должность будут избирать народные депутаты.

"Рада будет определяться, кто будет спикером. Но опять же... Наши оппоненты и журналисты всегда пытаются бежать впереди паровоза. Я думаю, что спикер – это позиция, которая появляется после формирования коалиции", – сказал Разумков в интервью "Украинской правде".

Относительно того, видит ли он себя главой парламента, Разумков отметил: "Я думаю, что у нас в партии есть люди, которые могли бы претендовать на эту позицию. Поэтому поживем - увидим, кому доверит и Рада, и партия "Слуга народа", и кого выдвинет на эту позицию, если у нас будет такая возможность".

Напомним, по итогам досрочных выборов в Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", ВО "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".