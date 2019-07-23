Украина видео Глава Нацполиции Князев признался Зеленскому, почему не раскрыто убийство Павла Шеремета

2019-07-23 14:43 270

Убийство журналиста Павла Шеремета до сих пор не раскрыто. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев во время отчета перед президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"20 июля этого года была третья годовщина убийства журналиста Павла Шеремета. За это время следователями оперативной группы проведен большой объем работы с целью установления обстоятельств преступления, заказчиков, организаторов и исполнителей, однако преступление остается нераскрытым. Мы понимаем, что общество ждет именно результатов и фамилии лиц, причастных к этому преступлению, но назвать их пока преждевременно", - сказал Князев.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Автомобиль, в котором он ехал, был взорван.

Следственными разрабатываются четыре версии убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личная неприязнь, дестабилизация ситуации в стране, а также ложный нападение - автомобиль, в котором взорвался Шеремет, принадлежал редактору издания "Украинская правда" Алене Притуле.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ПОЛНЫЙ СПИСОК Президент Зеленский зачал зачистку - массово увольняет людей Порошенко

2019-07-23 14:15 294

У Зеленского впервые конкретно озвучили планы по местным выборам

2019-07-23 11:12 543

Зеленский готовит большие перемены - министерства будут объединять и ликвидировать

2019-07-22 09:12 2658

"Обмена пленных моряков не будет" - Зеленский озвучил четкое требование к Путину

2019-07-19 16:27 3144

Еще новости в разделе "Украина"

видео Глава Нацполиции Князев признался Зеленскому, почему не раскрыто убийство Павла Шеремета

2019-07-23 14:43 270

КАРТА Тишина на Донбассе - впервые за долгое время сутки прошли без обстрелов

2019-07-23 10:10 222

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-07-23 08:40 582028

В Минобразования увеличили количество бюджетных мест в украинских ВУЗах

2019-07-22 22:00 738
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

видео Глава Нацполиции Князев признался Зеленскому, почему не раскрыто убийство Павла Шеремета 2019-07-23 14:43 270
КАРТА Тишина на Донбассе - впервые за долгое время сутки прошли без обстрелов 2019-07-23 10:10 222
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-07-23 08:40 582028
В Минобразования увеличили количество бюджетных мест в украинских ВУЗах 2019-07-22 22:00 738

Лента

16:30 Зеленский назвал имя кандидата на пост генпрокурора
15:56 СБУ занялась 52 округом на Донеччине: вскрыта фальсификация за кандидата от Тимошенко Евгения Яковенко
15:45 У Зеленского раскрыли карты - какой будет новая коалиция в Верховной Раде
15:16 Трамп прямым текстом заявил, что за 10 дней может стереть с карты целую страну
видео 14:43 Глава Нацполиции Князев признался Зеленскому, почему не раскрыто убийство Павла Шеремета
ПОЛНЫЙ СПИСОК 14:15 Президент Зеленский зачал зачистку - массово увольняет людей Порошенко
13:42 РФ нарушила воздушное пространство Кореи - истребители моментально открыли огонь
13:14 Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер летит в Киев говорить о выборах
видео 12:46 Никакой амнистии для боевиков Донбасса не будет, это не допустимо, - Разумков
12:13 У Трампа создают военную коалицию из-за конфликта в Ормузском проливе