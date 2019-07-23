Украина видео Глава Нацполиции Князев признался Зеленскому, почему не раскрыто убийство Павла Шеремета

2019-07-23 14:43 270

Убийство журналиста Павла Шеремета до сих пор не раскрыто. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев во время отчета перед президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"20 июля этого года была третья годовщина убийства журналиста Павла Шеремета. За это время следователями оперативной группы проведен большой объем работы с целью установления обстоятельств преступления, заказчиков, организаторов и исполнителей, однако преступление остается нераскрытым. Мы понимаем, что общество ждет именно результатов и фамилии лиц, причастных к этому преступлению, но назвать их пока преждевременно", - сказал Князев.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Автомобиль, в котором он ехал, был взорван.

Следственными разрабатываются четыре версии убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личная неприязнь, дестабилизация ситуации в стране, а также ложный нападение - автомобиль, в котором взорвался Шеремет, принадлежал редактору издания "Украинская правда" Алене Притуле.