Украина В Мариуполе и Бердянске при содействии США создали группы быстрого реагирования

2019-07-23 17:00 192

Украина совместно с США создали группы быстрого реагирования в Мариуполе и Бердянске. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор, выступая на "круглом столе" по развитию Морской охраны Госпогранслужбы.

"В результате агрессии в Керченском проливе мы вместе наработали новые приоритеты работы. Были созданы группы быстрого реагирования в Мариуполе, Бердянске, чтобы реагировать на такие угрозы. В 2018 году было выделено $4 млн на развитие таких подразделений. Мы надеемся, что уже через месяц сможем открыть эти новые подразделения, и они смогут работать надлежащим образом", - сказал он.

При этом Тейлор отметил, что Украине необходимы современные логистические центры, чтобы обеспечить проведение морских операций, а также надлежащие места по ремонту судов.

"Сейчас мы сосредоточились на развитии базовой морской инфраструктуры, чтобы обеспечить Морской охране надлежащие возможности реагирования по всей территории морской границы", - добавил посол.

Кроме того, советник по морским вопросам программы экспертного контроля и безопасности границы посольства США в Украине Кевин Кильер сообщил, что в рамках проекта поддержки Морской охраны Госпогранслужбы Украины США предполагается и модернизация морской техники.

"Мы выявили потребности не только в развитии инфраструктуры, но и флота - кораблей и катеров. Мы работаем и над модернизацией флота. Мы исходим из нашего подхода работы с корпусом Береговой охраны США - будет два катера и 25 человек, которые прикреплены к этим катерам", - добавил он.

Кильер пояснил, что сейчас проект находится в стадии разработки и перенесения потребностей украинских пограничников "на бумагу", на что отведено 30-45 дней, после чего проект перейдёт к стадии реализации.

"Как только закончится фаза проектирования, начнётся фаза реконструкции и строительства. Это начнётся в начале следующего года", - проинформировал дипломат.

Ранее в Госпрогранслужбе заявляли, что Морскую охрану создадут в течение трех лет.