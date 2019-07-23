Украина В Мариуполе и Бердянске при содействии США создали группы быстрого реагирования

2019-07-23 17:00 192

 

Украина совместно с США создали группы быстрого реагирования в Мариуполе и Бердянске. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор, выступая на "круглом столе" по развитию Морской охраны Госпогранслужбы.

"В результате агрессии в Керченском проливе мы вместе наработали новые приоритеты работы. Были созданы группы быстрого реагирования в Мариуполе, Бердянске, чтобы реагировать на такие угрозы. В 2018 году было выделено $4 млн на развитие таких подразделений. Мы надеемся, что уже через месяц сможем открыть эти новые подразделения, и они смогут работать надлежащим образом", - сказал он.

При этом Тейлор отметил, что Украине необходимы современные логистические центры, чтобы обеспечить проведение морских операций, а также надлежащие места по ремонту судов.

"Сейчас мы сосредоточились на развитии базовой морской инфраструктуры, чтобы обеспечить Морской охране надлежащие возможности реагирования по всей территории морской границы", - добавил посол.

Кроме того, советник по морским вопросам программы экспертного контроля и безопасности границы посольства США в Украине Кевин Кильер сообщил, что в рамках проекта поддержки Морской охраны Госпогранслужбы Украины США предполагается и модернизация морской техники.

"Мы выявили потребности не только в развитии инфраструктуры, но и флота - кораблей и катеров. Мы работаем и над модернизацией флота. Мы исходим из нашего подхода работы с корпусом Береговой охраны США - будет два катера и 25 человек, которые прикреплены к этим катерам", - добавил он.

Кильер пояснил, что сейчас проект находится в стадии разработки и перенесения потребностей украинских пограничников "на бумагу", на что отведено 30-45 дней, после чего проект перейдёт к стадии реализации.

"Как только закончится фаза проектирования, начнётся фаза реконструкции и строительства. Это начнётся в начале следующего года", - проинформировал дипломат.

Ранее в Госпрогранслужбе заявляли, что Морскую охрану создадут в течение трех лет.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Иран отреагировал на решение США по отправке войск

2019-07-20 10:00 765

В США ввели запрет на тюнинг и даже самостоятельный ремонт авто

2019-07-19 17:34 1914

США случайно рассекретили места размещения ядерного оружия сил НАТО

2019-07-18 08:12 585

В США шторм "Барри" перерос в ураган: местные жители в опасности

2019-07-14 11:00 1281

Еще новости в разделе "Украина"

Подрывник перед взрывом убедился, что в авто находился именно Шеремет – Князев

2019-07-23 19:00 120

Названа новая цена на газ для населения

2019-07-23 18:30 171

В Мариуполе и Бердянске при содействии США создали группы быстрого реагирования

2019-07-23 17:00 192

видео Глава Нацполиции Князев признался Зеленскому, почему не раскрыто убийство Павла Шеремета

2019-07-23 14:43 399
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Подрывник перед взрывом убедился, что в авто находился именно Шеремет – Князев 2019-07-23 19:00 120
Названа новая цена на газ для населения 2019-07-23 18:30 171
В Мариуполе и Бердянске при содействии США создали группы быстрого реагирования 2019-07-23 17:00 192
видео Глава Нацполиции Князев признался Зеленскому, почему не раскрыто убийство Павла Шеремета 2019-07-23 14:43 399

Лента

19:30 В России приняли жесткое решение по делу украинца Гриба: появились подробности
19:10 На сайте ЦВК обнародованы ложные данные по результатам выборов на 105 округе (Луганская область)
19:00 Подрывник перед взрывом убедился, что в авто находился именно Шеремет – Князев
18:30 Названа новая цена на газ для населения
18:00 Стало известно, когда Зеленскому пришлют приглашение на саммит СНГ
17:48 Стало известно, сколько на самом деле жителей ОРДЛО подали заявки на получение паспортов РФ
17:35 Безумный беспредел на 210 округе на Черниговщине: глава ОИК Соколовская срывает подсчет голосов
17:30 Названо число россиян, которым запрещен въезд в Украину
17:00 В Мариуполе и Бердянске при содействии США создали группы быстрого реагирования
16:30 Зеленский назвал имя кандидата на пост генпрокурора