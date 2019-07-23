Политика Названо число россиян, которым запрещен въезд в Украину

2019-07-23 17:30 174

 

По состоянию на вторник, 23 июля, въезд на территорию Украины запрещен для 37 518 человек, среди которых 9 301 гражданин РФ. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

Согласно обнародованным данным, въезд граждан РФ мужского пола в Украину был ограничен 26 ноября 2018 года в рамках военного положения, которое было отменено 26 декабря.

При этом указано, что российские граждане в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований", например, если необходимо посетить захоронение.

Напомним, в декабре прошлого года Украина продлила запрет на въезд в страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

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