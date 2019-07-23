Политика Стало известно, когда Зеленскому пришлют приглашение на саммит СНГ

2019-07-23 18:00 144

Страна-председатель Содружества Независимых Государств – Туркменистан – отправит приглашения на самит главам государств-участниц, в том числе и Президенту Украины Владимиру Зеленскому, не позже чем за 45 дней до мероприятия. Об этом УНН сообщили в прес-службе Исполнительного комитета СНГ.

"Пока приглашение никому не направлено, поскольку еще сформирована повестка дня предстоящего саммита. Она будет сформирована в эту пятницу (26 июля – ред.) на заседании совета постпредов, после чего повестка пойдет на согласование председательствующему в СНГ – президенту Туркменистана. И именно председательствующая сторона, в данном случае Туркменистан, будет направлять приглашения всем президентам, в том числе и Зеленскому. По регламенту, не позже чем за 45 дней до саммита эти приглашения будут разосланы", - сообщила собеседница.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил о намерении пригласить Зеленского на саммит Содружества независимых государств (СНГ), который пройдет 11 октября в столице Туркменистана Ашхабад.