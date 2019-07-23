В Украине планируют бороться с недобросовестными работодателями

В Минсоцполитики предложили для общественного обсуждения проект распоряжения Кабмина Украины, который направлен на урегулирование некоторых вопросов в сфере труда.
Министерство социальной политики предлагает для обсуждения проект распоряжения Кабинета министров Украины «План мероприятий на 2019-2020 годы, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения».
Соответствующий проект опубликован на сайте ведомства.
Министерство предлагают внедрить в Украине следующие изменения:
разработать законопроект по определению критериев наличия трудовых отношений – декабрь 2019 года;
сформировать предложения относительно установления дополнительных ограничительных мер к сторонам трудовых отношений в случае нарушения ими законодательства о труде – август 2020 года;
разработать изменения в законодательство с целью внедрения дифференцированного подхода к размеру штрафных взысканий в зависимости от степени социальной значимости нарушения: типа незадекларированной труда, количества и категорий лиц, которых касается нарушение, размера экономической выгоды работодателя, наличия рецидива
нарушения, невыполнение предыдущих предписаний инспекторов труда и т.д. - март 2020 года;
урегулировать на уровне закона полномочия инспекции труда – декабрь 2020 года;
разработать законопроект, которым регламентируются порядок и условия труда с гибким режимом рабочего времени, порядок дистанционной (надомной) работы – апрель 2020 года.
В декабре следующего года также предлагается усилить меры государственного надзора, другими словам, контроля в сфере с высокой степенью риска использования незадекларированного труда.
Все граждане Украины имеют право направить до 26.07.2019 свои предложения и замечания.
Как мы писали раньше, Министерство социальной политики обновит процедуру и условия предоставления пособия по безработице. На это направлен проект соответствующего приказа ведомства, который предоставили общественности.
Изменения в правилах выплат пособия по безработице не затронут времени регистрации – как и прежде, пособие безработному выплатят на восьмой день после регистрации безработного по его личному заявлению в Центре занятости.