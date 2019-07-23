Украина В Украине планируют бороться с недобросовестными работодателями

2019-07-23 22:00 90

В Минсоцполитики предложили для общественного обсуждения проект распоряжения Кабмина Украины, который направлен на урегулирование некоторых вопросов в сфере труда.

Министерство социальной политики предлагает для обсуждения проект распоряжения Кабинета министров Украины «План мероприятий на 2019-2020 годы, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения».

Соответствующий проект опубликован на сайте ведомства.

Министерство предлагают внедрить в Украине следующие изменения:

разработать законопроект по определению критериев наличия трудовых отношений – декабрь 2019 года;

сформировать предложения относительно установления дополнительных ограничительных мер к сторонам трудовых отношений в случае нарушения ими законодательства о труде – август 2020 года;

разработать изменения в законодательство с целью внедрения дифференцированного подхода к размеру штрафных взысканий в зависимости от степени социальной значимости нарушения: типа незадекларированной труда, количества и категорий лиц, которых касается нарушение, размера экономической выгоды работодателя, наличия рецидива

нарушения, невыполнение предыдущих предписаний инспекторов труда и т.д. - март 2020 года;

урегулировать на уровне закона полномочия инспекции труда – декабрь 2020 года;

разработать законопроект, которым регламентируются порядок и условия труда с гибким режимом рабочего времени, порядок дистанционной (надомной) работы – апрель 2020 года.

В декабре следующего года также предлагается усилить меры государственного надзора, другими словам, контроля в сфере с высокой степенью риска использования незадекларированного труда.

Все граждане Украины имеют право направить до 26.07.2019 свои предложения и замечания.

Как мы писали раньше, Министерство социальной политики обновит процедуру и условия предоставления пособия по безработице. На это направлен проект соответствующего приказа ведомства, который предоставили общественности.

Изменения в правилах выплат пособия по безработице не затронут времени регистрации – как и прежде, пособие безработному выплатят на восьмой день после регистрации безработного по его личному заявлению в Центре занятости.