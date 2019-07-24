Политика Человек Зеленского прибыл в Кабмин и запретил Гройсману принимать решения

2019-07-24 13:16 7368

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус сегодня перед заседанием правительства, заявил, что Кабмину Гройсмана не следует принимать решения, которые будут отменены уже следующим составом.

"Мы хотим, чтобы правительство на прощание не принимало каких-либо решений, на которые потом придется тратить время, отменять и так далее", - отметил Герус, передает УНН.

По его словам, правительству не следует принимать запланированое на сегодня решение об отсрочке сокращения выбросов электростанций, работающих на угле.

Он добавил, если украинские электростанции продают свою продукцию по европейским ценам, то они должны также обеспечивать европейские стандарты, в частности, и в области экологии.

 

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