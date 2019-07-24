Политика Битва за Киева: Зеленский отстранит Кличко от руководства КГГА и лишит полномочий

2019-07-24 14:46 330

Офис президента Украины просит кабинет министров внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.

"Такое обращение есть, сейчас оно обрабатывается в установленном порядке", - сказал Рябчук.

Ранее в политических кругах уже говорили, что после парламентских выборов Владимир Зеленский может сместить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации и поставить управлять городом своего человека.

Кличко в таком случае останется мэром, но потеряет реальное управление над городом, став в столице "церемониальной фигурой".

Глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что с мэром Киева у них есть договоренность, от соблюдения которой и будет зависеть его дальнейшее пребывание во главе КГГА.

"Мэр Киева демонстрирует открытую, честную, прогосударственную позицию в экономических и политических вопросах и в интересах граждан города Киева", - так Богдан описал суть соглашения, не став вдаваться в детали.

Виталий Кличко, комментируя заявление главы Офиса президента, также не стал говорить о подробностях их договоренностей.

"Это хорошо, что господин Богдан процитировал мои слова, потому что именно я акцентировал на своей открытой позиции и работе в интересах киевлян и столицы", - сказал изданию мэр Киева.

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