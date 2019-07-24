Политика Гройсман сжигает мосты: премьер заявил, что газ зимой должен стоить не дороже 4,6 грн за куб

2019-07-24 15:14 306

Во время будущего отопительного сезона цена на газ для населения не должна превышать стоимость, установленную на август.

Об этом в ходе заседания правительства в среду, 24 июля, сказал премьер-министр Владимир Гройсман, напомнив, что с мая стоимость газа уменьшилась на 25%.

"Относительно цены на газ. С 3 мая стоимость топлива снизились уже на 25%. И прогноз на август - снижение. Августовская цена должна быть базовой для следующего отопительного сезона. Сейчас идет закупка газа по благоприятной стоимости", - сказал премьер.

Он пояснил свою позицию тем, что именно сейчас Украина закупает газ в Европе, который будет использоваться зимой.

Гройсман уточнил, что речь идет о цене в 4,64 гривен за 1 куб. м. без НДС (20%).