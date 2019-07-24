Политика Денисова: Украина договорилась об освобождении моряков

2019-07-24 17:00 345

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина достигла договоренности о возвращении захваченных Российской Федерацией украинских моряков.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - заявила Денисова.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов отметил, что ему о такой договоренности ничего неизвестно .

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда они будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участия. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь в отсутствие защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - рассказал правозащитник.