Политика Где этот мальчик: журналист рассказал о конфузе Зеленского

2019-07-24 19:00 252

 

Известный украинский журналист Михаил Ткач рассказал о своем курьезном диалоге, который у него произошел с президентом Владимиром Зеленским.

Согласно сообщению, опубликованному журналистом на его странице в Facebook, разговор произошел в Офисе президента.

Ткач расписал его короткий разговор с Зеленским:

"Зеленский: Где этот мальчик?

Я: Я журналист, а не мальчик.

Зеленский: А журналист что, не может быть парнем?

Я: Парнем может. Мальчиком - нет.

Зеленский: Ну, хорошо. Как к вам обращаться?

Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович", - поделился журналист.

Вместе с тем он напомним, как Зеленский требовал от пятого президента Украины Петра Порошенко уважения к себе.

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