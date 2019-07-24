Где этот мальчик: журналист рассказал о конфузе Зеленского

Известный украинский журналист Михаил Ткач рассказал о своем курьезном диалоге, который у него произошел с президентом Владимиром Зеленским.
Согласно сообщению, опубликованному журналистом на его странице в Facebook, разговор произошел в Офисе президента.
Ткач расписал его короткий разговор с Зеленским:
"Зеленский: Где этот мальчик?
Я: Я журналист, а не мальчик.
Зеленский: А журналист что, не может быть парнем?
Я: Парнем может. Мальчиком - нет.
Зеленский: Ну, хорошо. Как к вам обращаться?
Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович", - поделился журналист.
Вместе с тем он напомним, как Зеленский требовал от пятого президента Украины Петра Порошенко уважения к себе.