Политика В России опровергли заявление Денисовой об освобождении украинских моряков

2019-07-24 18:30 207

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что следственные органы пока не принимали решения о возвращении арестованных в России за нарушение границы украинских моряков. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Слова Москальковой подтвердил и адвокат украинских моряков Николай Полозов в комментарии телеканалу "Общественное ТВ". Он отметил, что ему не известно о каких-либо договоренностях по поводу возвращения на родину его подзащитных. "Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участие", - сказал Полозов.

Также он рассказал, на каком этапе находится дело моряков. "У нас со вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - сообщил адвокат.