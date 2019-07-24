Политика У Зеленского рассказали, кого из министров могут оставить

2019-07-24 21:00 453

 

Представитель президента в Кабмине не уверен, что кто-то еще из действующих министров, кроме Маркаровой, продолжит работу.

Оксана Маркарова может остаться министром финансов в новом составе правительства. Об этом сказал представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус, передает Укринформ.

"Очевидно, что бюджет будет приниматься новым парламентом. Министерство финансов есть, там работают профессиональные люди. Будет передача власти. Возможно, министр, возможно, заместители будут работать", - сказал Герус, комментируя вопрос о принятии бюджетной резолюции.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшей работы министром финансов Оксаны Маркаровой, представитель президента в Кабмине сказал: "Возможно. Она - профессиональный министр. Надо подумать, какое решение принять".

Вместе с тем, он заявил: "Не уверен, что кто-то еще из нынешнего правительства продолжит работу в составе Кабинета министров".

По словам Геруса, предложения будут появляться после назначения нового премьер-министра, который также предложит кандидатов на руководителей министерств.

Ранее Герус призвал действующий Кабмин не принимать решения. Нынешнее правительство просят не принимать решения "на прощание", чтобы потом их не отменять.

Напомним, после выборов в Верховную Раду должен быть сформирован новый Кабмин, что произойдет не раньше осени.

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