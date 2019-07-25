Политика Депутатов от Слуги народа в бизнес-школе будут учить работать депутатами

2019-07-25 12:43 174

Президент Киевской бизнес-школы Тимофей Милованов озвучил программу и методику обучения 250 новоизбранных депутатов от Слуги народа. По его словам, это будет однонедельный интенсив. В основе его методики - Гарвардский курс преподавания для взрослых. Мы не пытаемся навязать конкретные знания. Сначала мы определяем потребности клиента и берем их за основу постановки конкретных образовательных целей, которые будем достигать.

Учебный курс строится на портфельном методе. Это означает, что после обучения каждый участник будет иметь собственный план развития, себя и государства. Они будут иметь портфолио, включающее ориентиры - от личной стратегии развития до предложений политик и законодательных норм. Школа с представителями партии "Слуга народа" разрабатывают для курса контентную составляющую. Контент будет закрепляться соответсвующими упражнениями, которые являются системой симуляций. При этом каждый день обучения будет свой тематический framework.

Темы, на которых сосредоточат внимание:

1. Политическая стратегия

2. Публичная политика

3. Макроэкономика и бюджетный процесс

4. Секторальнисть (микро, регуляция, децентрализация, безопасность и оборона, образование, цифровизация и тд)

5. Законодательная рамка (нормопроектирование, регламент, правительство)

6. Soft-skills и стратегические коммуникации

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского планируют увольнять депутатов Верховной Рады за прогулы

2019-07-25 08:10 363

Разумков дал понять, что не горит желанием быть спикером Верховной Рады

2019-07-24 08:11 726

видео Никакой амнистии для боевиков Донбасса не будет, это не допустимо, - Разумков

2019-07-23 12:46 369

Тимошенко начала быстро набирать голоса - Порошенко потерял третье место

2019-07-23 09:43 2904

Еще новости в разделе "Политика"

фото СБУ задержала российский танкер, который использовали перекрытия Керченского пролива

2019-07-25 14:59 6

Депутатов от Слуги народа в бизнес-школе будут учить работать депутатами

2019-07-25 12:43 174

ЦИК обработал почти 100% протоколов - каким будет состав Верховной Рады IX созыва

2019-07-25 10:41 399

В офисе Зеленского сказали, чем займется новая Верховная Рада в первый день

2019-07-25 09:40 846
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

фото СБУ задержала российский танкер, который использовали перекрытия Керченского пролива 2019-07-25 14:59 6
Депутатов от Слуги народа в бизнес-школе будут учить работать депутатами 2019-07-25 12:43 174
ЦИК обработал почти 100% протоколов - каким будет состав Верховной Рады IX созыва 2019-07-25 10:41 399
В офисе Зеленского сказали, чем займется новая Верховная Рада в первый день 2019-07-25 09:40 846

Лента

фото 14:59 СБУ задержала российский танкер, который использовали перекрытия Керченского пролива
14:45 Глава Boeing впервые допустил прекращение производства модели 737 MAX
14:16 На курорте Херсонской области произошло массовое отравление детей
13:44 Власти Молдовы заявили о готовности покупать реверсный газ в Украине
13:15 Под Одессой испытали ракетные комплексы "Ольха" с увеличенной дальностью поражения
12:43 Депутатов от Слуги народа в бизнес-школе будут учить работать депутатами
12:14 Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро ощутимо подешевели
фото 11:42 Две тысячи за президента: В Украине начали продавать позолоченные бюсты Зеленского
11:13 В Европе появилась страна с бесплатным проездом в любом общественном транспорте
10:41 ЦИК обработал почти 100% протоколов - каким будет состав Верховной Рады IX созыва