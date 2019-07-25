Политика Депутатов от Слуги народа в бизнес-школе будут учить работать депутатами

2019-07-25 12:43 174

Президент Киевской бизнес-школы Тимофей Милованов озвучил программу и методику обучения 250 новоизбранных депутатов от Слуги народа. По его словам, это будет однонедельный интенсив. В основе его методики - Гарвардский курс преподавания для взрослых. Мы не пытаемся навязать конкретные знания. Сначала мы определяем потребности клиента и берем их за основу постановки конкретных образовательных целей, которые будем достигать.

Учебный курс строится на портфельном методе. Это означает, что после обучения каждый участник будет иметь собственный план развития, себя и государства. Они будут иметь портфолио, включающее ориентиры - от личной стратегии развития до предложений политик и законодательных норм. Школа с представителями партии "Слуга народа" разрабатывают для курса контентную составляющую. Контент будет закрепляться соответсвующими упражнениями, которые являются системой симуляций. При этом каждый день обучения будет свой тематический framework.

Темы, на которых сосредоточат внимание:

1. Политическая стратегия

2. Публичная политика

3. Макроэкономика и бюджетный процесс

4. Секторальнисть (микро, регуляция, децентрализация, безопасность и оборона, образование, цифровизация и тд)

5. Законодательная рамка (нормопроектирование, регламент, правительство)

6. Soft-skills и стратегические коммуникации