Мир Глава Boeing впервые допустил прекращение производства модели 737 MAX

2019-07-25 14:45 36

Глава компании Boeing Деннис Меленберг допустил приостановку производства самолетов Boeing 737 MAX, сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, компания собирается увеличить количество воздушных судов серии 737, которые выпускаются в месяц, с 42 до 57. Сокращение производства может быть вызвано отсрочкой возобновления эксплуатации 737 MAX Соединенными Штатами.

"Нам может понадобиться допустить возможность сокращения темпа (увеличения производства – ред.) или других опций", – заявил Меленберг.

Глава Boeing уточнил, что возможно временное прекращение производства MAX.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.