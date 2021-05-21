Мир Верховный суд Канады вынес суровое решение по катастрофе Boeing 737 МАУ под Тегераном

2021-05-21 09:23

Верховный суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран, сбив Boeing 737 Международных авиалиний Украины, совершил теракт, сообщает телеканал Global News.

"Истцы доказали, что, сбив (самолет) рейса 752, ответчики (Иран) совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность", - заявил судья Эдвард Белобаба.

Суд постановил, что "с учетом всех вероятностей" атака Ирана являлась намеренной.

Сообщается, что суд принял это решение, основываясь на мнении двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Иран знал, что воздушное судно является гражданским самолетом.

Стороной защиты в иске указано государство Иран, Вооруженные силы страны, верховного лидера Аятоллу Хаменеи, Корпус стражей исламской революции и несколько других ответчиков.

Иран еще в прошлом году получил повестку в суд, однако не защищал себя во время слушаний.

Теперь члены семей погибших могут потребовать от Ирана компенсацию. Ожидается, что вскоре в Канаде состоится второе судебное заседание, которое определит размер компенсаций, на которые могут рассчитывать близкие и родственники погибших. В случае отказа Ирана от участия в этом заседании, на его государственное имущество потенциально может быть наложен арест.