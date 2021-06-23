Мир Лоукостер Ryanair получил свой первый Boeing 737 - MAX из пятидесяти заказанных

2021-06-23 14:42

Ryanair получил свой первый самолет Boeing 737-8200 Gamechanger, известный как MAX. Самолет вылетел из Сиэтла, штат Вашингтон и приземлился в аэропорту Дублина вчера поздно вечером.

Как сообщает Рasazer, это первый из 210 самолетов, заказанных Ryanair. Лайнер вмещает больше пассажиров, и производится для бюджетных авиаперевозчиков. Самолет может перевозить на одиннадцать пассажиров больше, чем стандартный Max 8, с дальностью полета 6509 км.

«Новый самолет поможет Ryanair сократить расходы, потребление топлива и снизить уровень выбросов CO2. Каждый новый Boeing 737 имеет 197 мест (по сравнению с 189 местами в текущем парке 737)» , — отметил генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири.

Авиаперевозчик планирует получить 50 самолетов Boeing 737 Gamechanger к лету 2022 года, что позволит Ryanair Group предлать новые маршруты, более низкие тарифы и восстановить трафик в аэропортах по всей Европе.