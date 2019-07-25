Украина Пенсия в Украине: какой порядок проведения перерасчетов выплат

2019-07-25 21:30 303

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), один из самых популярных вопросов, которые задают пенсионеры в контакт-центре фонда – это «какой порядок проведения перерасчетов пенсии»?

АиФ.ua в очередном материале на «пенсионную» тему собрал и подготовил информацию о том, как проводится перерасчет пенсии.

Законом предусмотрена услуга перерасчета пенсии (Закон Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Получение этой услуги возможно в таких случаях:

в случае возобновления выплаты пенсии;

если гражданин Украины планирует переехать за границу на постоянное место проживания;

выплаты части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, которое находится на полном содержании Украиной.

выплаты пенсии по договоренности, на срок не больше одного года (спустя каждый год такой договоренности).

Перерасчет работающим пенсионерам проводят не менее чем с 24 месяцев (ровно два года) страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии. Перерасчет выплат производится из такой зарплаты, с которой была исчислена пенсия.

Процедура проведения перерасчета пенсии

В первую очередь, пенсионер или же его законный представитель должен подать заявление на перерасчет пенсии за местом на учете как получателя пенсии.

Заявление о перерасчет пенсии можно подать в электронном виде через Портал электронных услуг ПФУ.

Если пенсионер обратился до 15 числа каждого месяца, то перерасчет проведут с первого числа с первого числа месяца, когда было подано заявление. Тем же кто «не успел» до 15 числа, пересчитают уже с первого числа следующего месяца.

Перерасчет проводится бесплатно всем гражданам, которые обратились с этой просьбой.

Законодательные нюансы

Пенсии назначаются гражданам, которые проживают лишь на подконтрольной Украине территории. Единственное исключение составляют отдельные районы Донецкой и Луганской области. Однако эти жители могут получать пенсию только на контролируемой Украиной территории.

Также на перерасчет выплат не смогут рассчитывать люди, которые получают пенсию за выслугу лет, если получатели этих пенсий не достигли возраста, установленного законом (ст. 26 Закону Украины О пенсионном страховании).

К ним причисляют: педагогов, медработников, сотрудников авиации, а также других представителей профессий, которые приводят к потере трудоспособности до достижения пенсионного возраста.

Как мы уже писали ранее, Розенко сообщил, что в Украине с 1 июля текущего года увеличилась минимальная пенсия. Также в стране значительно выросли пенсионные выплаты чернобыльцам. Кроме того, в следующем году запланировано повышение выплат военным пенсионерам.