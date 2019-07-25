Украина Пенсия в Украине: какой порядок проведения перерасчетов выплат

2019-07-25 21:30 303

 

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), один из самых популярных вопросов, которые задают пенсионеры в контакт-центре фонда – это «какой порядок проведения перерасчетов пенсии»?

АиФ.ua в очередном материале на «пенсионную» тему собрал и подготовил информацию о том, как проводится перерасчет пенсии.

Законом предусмотрена услуга перерасчета пенсии (Закон Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Получение этой услуги возможно в таких случаях:

в случае возобновления выплаты пенсии;
если гражданин Украины планирует переехать за границу на постоянное место проживания;
выплаты части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, которое находится на полном содержании Украиной.
выплаты пенсии по договоренности, на срок не больше одного года (спустя каждый год такой договоренности).

Перерасчет работающим пенсионерам проводят не менее чем с 24 месяцев (ровно два года) страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии. Перерасчет выплат производится из такой зарплаты, с которой была исчислена пенсия.

Процедура проведения перерасчета пенсии

В первую очередь, пенсионер или же его законный представитель должен подать заявление на перерасчет пенсии за местом на учете как получателя пенсии.

Заявление о перерасчет пенсии можно подать в электронном виде через Портал электронных услуг ПФУ.

Если пенсионер обратился до 15 числа каждого месяца, то перерасчет проведут с первого числа с первого числа месяца, когда было подано заявление. Тем же кто «не успел» до 15 числа, пересчитают уже с первого числа следующего месяца.

Перерасчет проводится бесплатно всем гражданам, которые обратились с этой просьбой.
Законодательные нюансы

Пенсии назначаются гражданам, которые проживают лишь на подконтрольной Украине территории. Единственное исключение составляют отдельные районы Донецкой и Луганской области. Однако эти жители могут получать пенсию только на контролируемой Украиной территории.

Также на перерасчет выплат не смогут рассчитывать люди, которые получают пенсию за выслугу лет, если получатели этих пенсий не достигли возраста, установленного законом (ст. 26 Закону Украины О пенсионном страховании).

К ним причисляют: педагогов, медработников, сотрудников авиации, а также других представителей профессий, которые приводят к потере трудоспособности до достижения пенсионного возраста.

Как мы уже писали ранее, Розенко сообщил, что в Украине с 1 июля текущего года увеличилась минимальная пенсия. Также в стране значительно выросли пенсионные выплаты чернобыльцам. Кроме того, в следующем году запланировано повышение выплат военным пенсионерам.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро ощутимо подешевели

2019-07-25 12:14 486

В этом году пограничники не впустили в Украину почти 14 тысяч иностранцев

2019-07-25 10:12 447

Кабмин реформировал порядок формирования оборонного заказа

2019-07-24 21:30 624

Денисова: Украина договорилась об освобождении моряков

2019-07-24 17:00 561

Еще новости в разделе "Украина"

Пенсия в Украине: какой порядок проведения перерасчетов выплат

2019-07-25 21:30 303

Разрушения на Донбассе: в Донецкой ОГА обнародовали новые данные

2019-07-25 19:30 591

Возможны заморозки: синоптики шокировали украинцев прогнозом на август

2019-07-25 18:00 3651

На курорте Херсонской области произошло массовое отравление детей

2019-07-25 14:16 390
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Пенсия в Украине: какой порядок проведения перерасчетов выплат 2019-07-25 21:30 303
Разрушения на Донбассе: в Донецкой ОГА обнародовали новые данные 2019-07-25 19:30 591
Возможны заморозки: синоптики шокировали украинцев прогнозом на август 2019-07-25 18:00 3651
На курорте Херсонской области произошло массовое отравление детей 2019-07-25 14:16 390

Лента

видео 22:30 Прыгнувшим на авто Порошенко у ГБР оказался россиянин из Азова, которому Зе дал украинское гражданство
22:00 Стакан этого напитка в день может спровоцировать рак
21:30 Пенсия в Украине: какой порядок проведения перерасчетов выплат
21:00 Водители массово остаются без собственных авто в Одесской области: что случилось
20:30 Молдова готова покупать реверсный газ у Украины
20:00 Когда и почему курс доллара может рухнуть до 20 гривен
19:30 Разрушения на Донбассе: в Донецкой ОГА обнародовали новые данные
19:00 Экс-регионалу Ефремову надели электронный браслет
18:30 В Минздраве рассказали, какие лекарства можно будет получить в больнице бесплатно
18:00 Возможны заморозки: синоптики шокировали украинцев прогнозом на август