Украина КАРТА За сутки на Донбассе сепаратисты стреляли всего один раз, но ранен солдат ВСУ

2019-07-26 12:14 75

За минувшие сутки подразделения сепаратистов один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки (Новоайдаровский район Луганской области) – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

С начала текущих суток обстрелов позиций ООС не зафиксировано.

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