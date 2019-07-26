За минувшие сутки подразделения сепаратистов один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки (Новоайдаровский район Луганской области) – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
С начала текущих суток обстрелов позиций ООС не зафиксировано.