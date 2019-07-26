Политика Еврокомиссия отказалась вести с Борисом Джонсоном переговоры об условиях Brexit

2019-07-26 14:16 138

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном отказался возобновить переговоры об условиях Brexit.

Как сообщает The Guardian, Юнкер назвал нынешний вариант договора "лучшим и единственно возможным".

При этом он заявил, что ЕС готов проанализировать предложения Джонсона на предмет их соответствия существующему соглашению.

Ранее главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье обвинил британского премьера в попытке оказать давление на единство ЕС. Он считает неприемлемым требование Джонсона исключить из соглашения о выходе так называемый механизм "бекстоп".

Напомним, новый премьер-министр Великобритании пообещал, что выведет страну из Европейского союза до 31 октября.