Мир За спасение мигрантов в Средиземном море вводят штрафы до миллиона евро

2019-07-26 16:32 162

Судам и организациям, спасающим мигрантов в Средиземном море, в будущем в Италии может грозить штраф до одного миллиона евро. Соответствующий законопроект одобрила нижняя палата итальянского парламента

Как сообщает агентство dpa, закон в случае его принятия позволит также конфисковать суда спасателей, которые нарушат запрет на заход в итальянские порты.

Правительство Италии усиливает давление на благотворительные организации, занимающиеся спасением нелегальных мигрантов в Средиземном море. В июне в стране был подписан так называемый Декрет о безопасности, который позволяет накладывать на капитанов судов, без разрешения пересекших морскую границу Италии, штраф от 10 до 50 тысяч евро.

Чтобы предоставить этому документу статус закона, он был с соответствующими изменениями внесен и принят нижней палатой парламента. Для вступления в силу законопроект должны поддержать еще и в итальянском Сенате, где правительственная коалиция также располагает большинством.

В июне, итальянские власти задержали немецкого капитана судна Sea-Watch 3 Каролу Ракете. Ее судно 12 июня подобрало в Средиземном море у берегов Ливии 53 мигрантов. Италия дала согласие на прием 13 человек, в число которых вошли больные, женщины и дети. Оставшиеся на борту мигранты тоже нуждались в помощи, что заставило Каролу Ракете взять курс на Лампедузу, несмотря на то, что судну было запрещено заходить в порт. По словам капитана, она сделала это, потому что "никто нас не слышал, никто не хотел брать на себя ответственность".

 

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