Политика ЦИК обработал 100% протоколов - самые точные результаты выборов в Верховную Раду

2019-07-26 10:15 879

По результатам подсчета электронных протоколов в новую Раду проходят пять партий. Официальные результаты огласят до 4 августа.

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 26 июля, обработала 100% электронных протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду.

Согласно данным на сайте ЦИК, на выборах победила партия Слуга народа, за которую проголосовали 43,16% избирателей. Дальше идут: Оппозиционная платформа - За життя - 13,05% голосов, Батькивщина - 8,18%, Европейская солидарность - 8,12% и Голос - 5.82%.

Эти пять партий проходят в новый парламент. Остальные набирают менее 5%.

 

 

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