Украина В Украине попали под запрет популярные витамины для беременных: детали

2019-07-27 09:00 132

В Украине запретили к продаже популярные витамины для беременных, который помогает при болях и спазмах мышц, а также для лечения дефицита магния.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну серию витаминов «Магне-В6» для беременных. Такое решение ведомство приняло 17 июля. А все – из-за несоответствия требованиям по показателям «Описание» и «Количественное определение».

Витамины для беременных «Магне-86» назначают женщинам при беременности, чтобы помочь в борьбе с такими симптомами: при повышенной раздражительности, при повышенной утомляемости, при незначительных нарушениях сна, при болях и спазмах мышц, а также для профилактики лечения дефицита магния.

Речь идет о лекарственном средстве «Магне-B6», таблетки, покрытые оболочкой, № 50 (10х5): по 10 таблеток в блистере, по 5 блистеров в картонной коробке, серии CV135. Производителем препарата является Венгрия, «Хиноин» – Завод Фармацевтических и Химических Продуктов Прайвит Ко. Лтд.

Запретили одну серию препарата из-за несоответствия требованиям по показателям «Описание», «Количественное определение».