Политика "Новый акт агрессии!" Россия заблокировала четверть Черного моря: подробности

2019-07-27 11:30 315

 

Российская Федерация с 24 июля перекрыла пять районов Черного моря, суммарная площадь которых составляет 118 570 км² - более четверти общей площади в 436 402 км².

Как передает Украинский милитаристский портал, об этом свидетельствуют международные предписания мореплавателям.

"Стоит рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море, теперь уже не только против Украины, но и других стран Черноморского региона", - написано в заявлении.

Указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украины, почти блокируя морское сообщение с этим странами.

"Четкой причины закрытия не указывается, часть участков названа как "с опасной навигацией и опасностью плавания", часть закрыта для проведения мероприятий боевой подготовки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в РФ нет стольких наземных и надводных сил, чтобы была необходимость в перекрытии такой площади для проведения комплекса мероприятий боевой подготовки.

"Также у нее отсутствует необходимое количество плавсредств для контроля и перекрытия соответствующих районов для обеспечения безопасности судоходства и, в первую очередь, рыбалки и отдельных предприятий рыбного промысла, которые не всегда могут получить соответствующие предписания в срок", - написано в заявлении.

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