Политика Зеленский встретится с Трампом: Волкер раскрыл секрет последних приготовлений

2019-07-28 09:00 75

 

Соединенные Штаты Америки готовятся к проведению встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, передает РБК-Украина.

По словам Волкера, Вашингтон уже начал подготовку к предстоящей встрече глав государств. Также он напомнил, что Трамп и Зеленский недавно имели телефонный разговор.

"Вы знаете, что президент Трамп поздравил президента Зеленского с его победой в свое время. В четверг на этой неделе они опять имели разговор. Мы сейчас работаем над подготовкой визита президента Украины Зеленского в США", - заявил он.

По его словам, сейчас согласуются графики двух президентов.

"Во-первых нет никаких условий. Президент Трамп подтвердил приглашение Зеленского в этот четверг. Конечно мы хотим сделать эту встречу как можно более продуктивной. Посол Тейлор в тесном контакте работает с командой президента Зеленского, чтобы разработать такую повестку дня. Мы не знаем какая именно дата сможет сработать для графиков обоих президентов. Но посол Тейлор этим занимается. Я думаю, что вскоре мы это узнаем ", - заявил Волкер

Кроме того, спецпредставитель поздравил Украину с проведением внеочередных парламентских выборов, которые состоялись в воскресенье, 21 июля.

"Мы поздравляем народ Украины с успешными парламентскими выборами. Это были свободные и честные выборы, они действительно отражают волю украинского народа. Эти выборы, а также президентские, которые также были свободными и честными, дают властям Украины достаточный мандат для того, чтобы реализовывать реформы и с другой стороны - право народа Украины ожидать того, за что они голосовали", - заявил Волкер

Он подчеркнул, что США полностью поддерживают стремление Украины быть частью Европы и западных институтов.

"Именно так должна работать демократия. Мы очень радуемся за вас. США полностью по стороне Украины. По результатам выборов мы видим, что украинцы проголосовали за реформы, за мир, за то, чтобы Украина была частью Европы, частью НАТО, частью западных институтов. Вы имеете полную поддержку США в своих стремлениях", - заявил Волкер.

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