Украина Поступление-2019: кто из абитуриентов попал на бюджет и что делать дальше

2019-07-28 15:00 669

В пятницу, 26 июля, с 16:00 стали появляться первые списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет. Уже сейчас известны цифры – всего 60 354 абитуриента было зачислено на бюджет в 2019 году. Что им делать дальше...

В Министерстве образования и науки опубликовали списки абитуриентов, которые рекомендованы к зачислению на бюджет на бакалавра и магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направлений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования и рассказали, что им делать дальше.

Распределение бюджетных мест в ВУЗах Украины прошло 26 июля. При этом использовался алгоритм адресного размещения государственного и регионального заказа. Всего было зачислено на бюджет 60, 354 человека. У абитуриентов, которые прошли на бюджет, напротив одного из заявлений появится статус «Рекомендован к зачислению». Отмечается, что можно получить только одно бюджетное место по одному заявлению.

Распределение мест прошло 26 июля. При этом использовался алгоритм адресного размещения государственного и регионального заказа.

Что делать после зачисления на бюджет:

Абитуриенты, получившие рекомендацию, должны до 18:00 среды, 31 июля, принести в ВУЗ оригиналы документов и выполнить другие требования к зачислению.

В случае успешной подачи документов, поступающих должны зачислить до 12:00 1 августаи выдать соответствующий указ. После этого в электронном кабинете изменится статус на «Включен в приказ».

В Минобразования предупредили, что в случае невыполнения требований для зачисления на бюджет до указанного срока, то рекомендация аннулируется, а у заявления появляется статус «Исключен из списка рекомендованных».

После этого до 9 августа продлится перевод на вакантные бюджетные места. То есть, те, которыми не воспользовались рекомендованные абитуриенты.

В то же время принести документы, подтверждающие право на перевод, поступающий должен не позднее 6 августа. Право на перевод есть у тех, кто имеет льготы.