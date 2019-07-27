Политика У Зеленского рассказали, кто может занять место Супрун и Гриневич

2019-07-28 10:00 261

 

Глава предвыборного штаба политической силы «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, кто может возглавить Министерство здравоохранения и Министерство образования. Все дело в том, что Ульяна Супрун и Лилия Гриневич вряд ли останутся на своих местах при новом правительстве. Но вот их реформы будут продолжены.

Корниенко сообщил, что возглавить Министерство здравоохранения может основатель сети частных клиник «Борис» Михаил Радуцкий, а среди претендентов на пост министра образования и науки – Сергей Бабак.

Он отметил, что глава МОН Лилия Гриневич и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве. Но, подчеркнул Корниенко, партия намерена продолжить их реформы.

«Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу НУШ (Новой украинской школы). Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной», – добавил глава штаба партии.

Однако, помимо мест Супрун и Гриневич, самым «вакантным» остается место премьер-министра Украины, поскольку Владимир Гройсман, скорее всего, покинет этот пост. Среди прочих, на эту должность некоторые предлагают Святослава Вакарчука.

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