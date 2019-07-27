Мир Скандал в королевской семье: Меган Маркл и принц Гарри запретили соседям общаться с ними

2019-07-28 10:30 207

Герцоги Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри, оскандалились из-за нежелания общаться с соседями и скрытности, сообщил таблоид The Sun.

Так, по данным издания, члены королевской семьи создали специальный список, в котором указаны вещи, запрещенные для соседей Фрогмор-хаус в отношении герцогов Сассекских.

Отмечается, что список из шести правил получили 400 человек, которые живут по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри.

В частности, герцоги "приказали" соседям:

Не подходить и не заводить разговор, если вы увидели королевскую пару.

Говорить "Доброе утро", если герцоги сами к вам обратились.

Не гладить и не прикасаться к собакам королевской четы, даже если животные сами к вам подбежали.

Не предлагать выгулять собак.

Не предлагать свои услуги няни для Арчи.

Не оставлять в почтовом ящике Фрогмор-коттеджа никаких посланий или предметов.

В Сети отмечают, что такое резкое нежелание общаться с людьми противоречит открытости и вежливости британской семьи.

"Это странно, потому что это просто хорошие манеры - вовлекать соседа в разговор приятным способом. Это нормальная британская вещь, сказать "Доброе утро" и погладить собаку соседа", - отреагировала на новость писательница Ингрид Сьюард.