Скандал в королевской семье: Меган Маркл и принц Гарри запретили соседям общаться с ними

Герцоги Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри, оскандалились из-за нежелания общаться с соседями и скрытности, сообщил таблоид The Sun.
Так, по данным издания, члены королевской семьи создали специальный список, в котором указаны вещи, запрещенные для соседей Фрогмор-хаус в отношении герцогов Сассекских.
Отмечается, что список из шести правил получили 400 человек, которые живут по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри.
В частности, герцоги "приказали" соседям:
Не подходить и не заводить разговор, если вы увидели королевскую пару.
Говорить "Доброе утро", если герцоги сами к вам обратились.
Не гладить и не прикасаться к собакам королевской четы, даже если животные сами к вам подбежали.
Не предлагать выгулять собак.
Не предлагать свои услуги няни для Арчи.
Не оставлять в почтовом ящике Фрогмор-коттеджа никаких посланий или предметов.
В Сети отмечают, что такое резкое нежелание общаться с людьми противоречит открытости и вежливости британской семьи.
"Это странно, потому что это просто хорошие манеры - вовлекать соседа в разговор приятным способом. Это нормальная британская вещь, сказать "Доброе утро" и погладить собаку соседа", - отреагировала на новость писательница Ингрид Сьюард.