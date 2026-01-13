Світ Протести в Ірані намагається очолити син останнього шаха - принц Реза Пехлеві

2026-01-13 12:36

Іранський принц Реза Пехлеві звернувся до учасників масових протестів у країні, закликавши перейти до захоплення влади. Відповідне звернення він опублікував на платформі X.

Він закликав працівників ключових галузей розпочати загальний страйк, тоді як усіх громадян - виходити на вулиці з національною символікою, аби утримувати центральні райони міст.

Окремо Пехлеві звернувся до силовиків, закликавши їх саботувати дії "репресивної машини".

"Я готуюся повернутися на батьківщину, щоб бути поруч із вами, великий народе Ірану, під час перемоги нашої національної революції. Я вважаю, що цей день дуже близький", - наголосив він.

Раніше Пехлеві звертався до президента США Дональда Трампа із закликом втрутитися в ситуацію та підтримати демонстрантів. Нагадаємо, в останні два тижні в Ірані тривають масові протести проти нинішньої влади. Вони викликані значною інфляцією та знеціненням місцевої валюти на тлі санкцій та наслідків війни з Ізраїлем.