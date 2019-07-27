Украина Пересчет пенсий в Украине, 15 тысяч в одни руки: кто может рассчитывать на повышение

2019-07-28 12:30 6000

Украинцам должны повысить пенсии до конца 2019 года

В ближайшее время украинские пенсионеры получат надбавку к пенсиям в связи с увеличением прожиточного минимума. Так, минимальная надбавка составит 67 гривен, а максимальная – 670.

Ранее в Украине уровень прожиточного минимума увеличивался 1 января 2019 года. Так, в законе о госбюджете предусматривается, что до конца года он еще вырастет в декабре.

• на 67 гривен для пенсионеров с минимальными выплатами;

• на 670 гривен для пенсионеров с максимальными выплатами.

Таким образом минимальная пенсия увеличится до 1564 гривен, а максимальная пенсия составит 15640 гривен.

Перерасчету в соответствии с ростом прожиточного минимума подлежат:

– минимальные и максимальные размеры пенсий;

– доплата за сверхнормативный стаж, предусмотренный Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

– надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной»;

– доплаты в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских