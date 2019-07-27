Пересчет пенсий в Украине, 15 тысяч в одни руки: кто может рассчитывать на повышение

Украинцам должны повысить пенсии до конца 2019 года
В ближайшее время украинские пенсионеры получат надбавку к пенсиям в связи с увеличением прожиточного минимума. Так, минимальная надбавка составит 67 гривен, а максимальная – 670.
Ранее в Украине уровень прожиточного минимума увеличивался 1 января 2019 года. Так, в законе о госбюджете предусматривается, что до конца года он еще вырастет в декабре.
• на 67 гривен для пенсионеров с минимальными выплатами;
• на 670 гривен для пенсионеров с максимальными выплатами.
Таким образом минимальная пенсия увеличится до 1564 гривен, а максимальная пенсия составит 15640 гривен.
– минимальные и максимальные размеры пенсий;
– доплата за сверхнормативный стаж, предусмотренный Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
– надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной»;
– доплаты в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских