Политика Зеленский навсегда изменит карту Украины: подробности реформы и что такое префектура

2019-07-28 11:30 135

Глава штаба партии «Слуга народа» рассказал о новой реформе

Глава штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал о планах команды президента провести административную реформу, в ходе которой будут укрупнены районы и введен институт префектов.

Об этом пишет LB.ua:

«Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов».

Политик утверждает, что при такой модели «мощный районный уровень не сильно нужен»:

«Поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект», — отметил Александр Корниенко.

Согласно заявленным Главой штаба партии «Слуга народа» планам президентской команды, планируется сократить количество районов до 100. Сейчас же их 490, отметил Александр Корниенко.

Префектура — административно территориальная единица. Аппарат управления административнотерриториальной единицей.

Походит от латинского «praefectura»: 1) в Римской империи административная единица. 2) Основная административно-территориальная единица в Японии. 3) Префектуры как органы местной исполнительнойвласти созданы в 1991 в Москве, Санкт Петербурге и ряде городов.

Напомним также, ранее глава штаба «Слуги народа» Александр Корниенко озвучил имена возможных будущих руководителей Министерства образования и науки, а также Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает LB.ua. Так возглавить Министерство здравоохранения может учредитель частных клиник «Борис» Михаил Радуцкий, а на должность министра образования и науки претендует Сергей Бабак: