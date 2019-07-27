Политика Волкер об освобождении украинских моряков: мы ничего не слышим от России

2019-07-28 13:30 123

К сожалению, мы ничего не слышим от России, чтобы указывало на то, что они рассматривают их освобождение. Об этом сказал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер во время брифинга.

"... к сожалению, мы ничего не слышим от России, чтобы указывало на то, что они рассматривают их освобождение", - сказал Волкер.

Он также еще раз подчеркнул, что "украинские суда и экипаж подверглись нападению и были противозаконно захвачены, и продолжают незаконно содержаться, и должны быть возвращены без каких-либо условий".

Украинские моряки начали знакомиться с материалами открытого на них дела следователями ФСБ РФ, данная стадия может занять 2-3 месяца.

Напомним, 17 июля всем 24 украинским морякам российский суд продлил арест на три месяца.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.