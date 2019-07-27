Политика Волкер об освобождении украинских моряков: мы ничего не слышим от России

2019-07-28 13:30 123

 

К сожалению, мы ничего не слышим от России, чтобы указывало на то, что они рассматривают их освобождение. Об этом сказал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер во время брифинга.

"... к сожалению, мы ничего не слышим от России, чтобы указывало на то, что они рассматривают их освобождение", - сказал Волкер.

Он также еще раз подчеркнул, что "украинские суда и экипаж подверглись нападению и были противозаконно захвачены, и продолжают незаконно содержаться, и должны быть возвращены без каких-либо условий".

Украинские моряки начали знакомиться с материалами открытого на них дела следователями ФСБ РФ, данная стадия может занять 2-3 месяца.

Напомним, 17 июля всем 24 украинским морякам российский суд продлил арест на три месяца.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский встретится с Трампом: Волкер раскрыл секрет последних приготовлений

2019-07-28 14:30 189

Волкер на Донбассе встретился с командиром ООС

2019-07-27 12:30 813

В России опровергли заявление Денисовой об освобождении украинских моряков

2019-07-24 18:30 726

Денисова: Украина договорилась об освобождении моряков

2019-07-24 17:00 636

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский встретится с Трампом: Волкер раскрыл секрет последних приготовлений

2019-07-28 14:30 189

Волкер об освобождении украинских моряков: мы ничего не слышим от России

2019-07-28 13:30 123

Зеленский навсегда изменит карту Украины: подробности реформы и что такое префектура

2019-07-28 11:30 1548

У Зеленского рассказали, кто может занять место Супрун и Гриневич

2019-07-28 10:00 432
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский встретится с Трампом: Волкер раскрыл секрет последних приготовлений 2019-07-28 14:30 189
Волкер об освобождении украинских моряков: мы ничего не слышим от России 2019-07-28 13:30 123
Зеленский навсегда изменит карту Украины: подробности реформы и что такое префектура 2019-07-28 11:30 1548
У Зеленского рассказали, кто может занять место Супрун и Гриневич 2019-07-28 10:00 432

Лента

14:30 Зеленский встретится с Трампом: Волкер раскрыл секрет последних приготовлений
14:00 С 1 августа на улицы Украины выйдут патрули Нацгвардии
13:30 Волкер об освобождении украинских моряков: мы ничего не слышим от России
13:00 Во Франции ответили на угрозы Трампа санкциями
12:30 Пересчет пенсий в Украине, 15 тысяч в одни руки: кто может рассчитывать на повышение
12:00 Суперкубок Украины. Где и когда смотреть матч "Динамо" – "Шахтер"
11:30 Зеленский навсегда изменит карту Украины: подробности реформы и что такое префектура
11:00 В Украине посвежеет: синоптик дала актуальный прогноз до начала августа
10:30 Скандал в королевской семье: Меган Маркл и принц Гарри запретили соседям общаться с ними
10:00 У Зеленского рассказали, кто может занять место Супрун и Гриневич