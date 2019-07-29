Украина фото Зеленский был замечен с Богданом в Одессе и получил прозвище "фартовый"

2019-07-29 10:14 42

Президент Владимир Зеленский посетил в воскресенье, 28 июля, матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером на стадионе Черноморец в Одессе.

Зеленский наблюдал за матчем с трибун вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Фанаты столичного гранда уже заявили, что действующий гарант, в отличие от нескольких своих предшественников, оказался фартовым для бело-голубых. Пребывающее не в лучших кондициях и при травмах ключевых игроков, киевское Динамо одолело своего самого принципиального соперника со счетом 2:1 и стало обладателем Суперкубка Украины.